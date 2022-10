Nicki Minaj gefrustreerd over wijziging Grammy Awards-categorie: “Ze willen niet dat ik win”

MuziekNicki Minaj (39) is niet opgezet met de keuze van de organisatie van de Grammy Awards. Haar hitsingle ‘Super Freaky Girl’ was genomineerd in de categorie ‘beste rap’, maar is nu plots verhuisd naar die van ‘beste pop’. In een video op Instagram uit ze haar frustraties. “Ze willen dat ik meer concurrentie heb en geen kans maak”, klinkt het.

Op 5 februari 2023 worden de Grammy Awards opnieuw uitgereikt. Het nummer ‘Super Freaky Girl’ van Nicki Minaj is genomineerd, maar er ligt haar iets zwaar op de maag. De single, die oorspronkelijk was genomineerd voor ‘beste rap’, is nu plots ondergebracht in de categorie ‘beste pop’. Ze kan hier met haar hoofd niet bij. Haar nummer staat al wekenlang op nummer één in de Amerikaanse raphitlijsten. In een 20-minuten durende Instagramvideo deelt ze haar ongezouten mening. Ze verwijst onder meer naar de hit ‘Big Energy’ van Latto. “Als ‘Super Freaky Girl’ pop is, dan is ‘Big Energy’ dat ook”, verklaart ze. “Als ze beide nummers in de popcategorie zouden plaatsen, had ik hier geen probleem mee. Dat is eerlijk. Ik heb altijd hard gewerkt en wil niets in de schoot geworpen krijgen, maar ik wil wél eerlijk winnen. Meer niet.”

Nicki vervolgt: “Ik wil niemand aanvallen. Ik zeg niet ‘dat nummer is niet goed’ of die ‘vrouwelijke rapper’ is niet goed. Want élke vrouwelijke, of mannelijke, rapper die een Grammy Award wint mag erg trots zijn. Maar waarom wordt er alleen een wijziging doorgevoerd als het Nicki Minaj is? Ze willen niet dat andere mensen in de muziekindustrie het tegen mij moeten opnemen en ik begrijp niet waarom. Als je een geweldig nummer hebt, dan zou je in dezelfde categorie moeten kunnen worden ondergebracht.”

Concurrentiestrijd

Nu ze is genomineerd in een popcategorie wacht haar een enorme concurrentiestrijd. “Wat gebeurt er als ze gaan stemmen in de popcategorieën? En ze moeten kiezen tussen Nicki Minaj en Harry Styles of Nicki Minaj en Adele? Het is met opzet gedaan, zodat ik niet kan winnen. Ze hebben me verplaatst zodat ik meer concurrentie krijg en minder kans maak.”

