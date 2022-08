Nick van ‘Blind getrouwd’ is opnieuw gelukkig in de liefde: “Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik graag nog eens wil trouwen”

Celebrities Jennifer Lopez danst niet met iedereen: “Ze vroeg of iedereen met het sterren­beeld maagd de zaal kon verlaten”

Jennifer Lopez (53) is kieskeurig wanneer het gaat over haar dansers, want ze danst liefst niet met personen die het sterrenbeeld maagd hebben. Dat zegt actrice en danseres Heather Morris (35) in de podcast ‘JUST SAYIN’ met Justin Martindale’. Na een hele auditiedag vroeg de zangeres of er maagden in de zaal waren. Ze bedankte hen voor hun komst en stuurde hen vervolgens huiswaarts.

