Nick uit ‘Blind Getrouwd’ over nieuwe vriend: “Bij hem kom ik voor het eerst tot rust”

Showbizz Laura uit ‘Blind Getrouwd’ heeft een nieuwe vriend en is nu ook plusmama: “Ik vroeg hem meteen of hij nóg eens papa wilde worden”

28 juli Tussen Laura Lieckens (29) en haar ‘Blind Getrouwd’-echtgenoot Sonny werd het vorig jaar niets. En ook in de daaropvolgende maanden vond ze niet meteen het dekseltje dat op haar potje past. Maar de zoektocht is voorbij, want nu is er Yorben (29). Hij is elektricien, papa van Enthe (4), én ondertussen al een halfjaar haar vriend. En ze leerden elkaar kennen op een wel heel originele manier, vertelt de verliefde Laura in dit gesprek over hun relatie, plusmama zijn en de verstandverhouding met Yorbens ex.