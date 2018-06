Nick Jonas ontmoet moeder Priyanka Chopra Redactie

23 juni 2018

10u14

Bron: BuzzE 0 Showbizz Nick Jonas en Priyanka Chopra zijn op vakantie in India zodat de 25-jarige zanger de moeder van de 35-jarige actrice kan ontmoeten. Dat meldt People.

"Ze zijn erg gelukkig", onthult een insider over Nick en Priyanka. "Het wordt serieus." Ondanks dat de twee pas een paar weken aan het daten zijn, heeft Priyanka twee weken geleden de familie van Nick al ontmoet. En nu neemt ze de zanger dus mee naar Mumbai om hem aan haar moeder voor te stellen.

De twee werden een paar weken geleden samen gefotografeerd op luchthaven JFK in New York, maar kennen elkaar al langer. Vorig jaar gingen ze samen naar het Met Gala in New York, maar dat was volgens Priyanka toentertijd 'puur vriendschappelijk'.