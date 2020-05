Exclusief voor abonnees Nick en moeder Bie over innige band, ‘Blind Getrouwd’ en amoureuze toekomst: “Zelfs voor tips over seks kan ik bij mama terecht” Frederik Velghe

08 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0

Op zondag 10 mei wordt in een groot deel van de wereld moederdag gevierd. Ook bij ons worden mama’s ondanks de coronacrisis massaal in de bloemetjes gezet, en dat geldt natuurlijk ook voor onze BV’s. Zij getuigen deze week over de relatie met hun moeder, mama of moeke.

Showbizz Twee handen op één buik zijn ze, Nick (38) en mama Bie (60). In z’n jeugd hadden ze alleen elkaar om op terug te vallen, later beschermde zij hem tegen pesters. “Ik was zo bezorgd over ‘Blind Getrouwd’”, zegt Bie in Dag Allemaal. “Ik vreesde nieuwe pesterijen omdat Christophe en hij het eerste homokoppel in de reeks waren.” Dat draaide anders uit: het duo werd doodgeknuffeld door de kijker, maar haalde het niet. “Ja, ’k was bang om die droom aan diggelen te slaan”, zegt Nick.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen