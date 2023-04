Nick Cave komt op 4 juni naar België (maar deze keer niét om te zingen)

Leuk nieuws voor de fans van Nick Cave. De ‘Into My Arms’-zanger staat op zondag 4 juni in de Brusselse Bozar, waar hij openhartig zal spreken over zijn autobiografie ‘Faith, hope and carnage’, samen met de Ierse schrijver én journalist Seán O’Hagan. Het boek is het resultaat van meer dan veertig uur aan gesprekken met de Australische zanger en biedt een unieke inkijk in zijn (turbulente) leven. De biografie gaat geen enkel taboe uit de weg.