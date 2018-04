Nick Bril van The Jane treedt uit de schaduw: "Sergio is enkel zakenpartner, ík ben de chef" VVDW

30 april 2018

06u00

Bron: Dag allemaal 0 Showbizz Na vier jaar vindt The Jane-chef Nick Bril (34) het tijd om de puntjes op de i te zetten: niet Sergio Herman (47) maar híj runt het tweesterrenrestaurant. "Ík stel de menukaart samen, creëer de gerechten, en kies het personeel", zegt Nick, die zijn eerste kookboek uit heeft, deze week in Dag Allemaal.

The Jane: dat is Sergio ­Hermans Vlaamse baby. Zijn culinaire gedachtegoed, menu’s en ­recepten van Zeeland naar Antwerpen gebracht, en uitgevoerd door rechterhand Nick Bril. Dat ­algemeen heersende idee over het veelvuldig bejubelde twee­sterrenrestaurant wil Nick, een streekgenoot van Sergio en souschef in diens vroegere Oud Sluis, graag uit de wereld helpen. 

"Laat me eerst duidelijk stellen dat ik Sergio heel dankbaar ben voor alle kansen die hij me heeft gegeven", begint Nick in het weekblad. "Ik was negentien toen ik in zijn keuken ben gestart. Ik dacht dat ik al iets kon, maar viel dát tegen. Een veeleisende Sergio legde me het vuur aan de schenen. Maar dat heeft me de ruggengraat gegeven om door te zetten. Het is goed voor me geweest dat ik flink werd uitgescholden. Ik moest nog leren dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is. Ik neem Sergio dus niets kwalijk."

Maar je wilt wel graag uit zijn ­schaduw treden?

"Het stoort me dat het grote publiek nog altijd denkt dat Sergio Herman de chef is, maar hij is alleen mijn zakenpartner. We zijn allebei aandeelhouder van The Jane, maar ík leid het bedrijf. Ik kies het personeel, stel de menukaart samen, creëer de gerechten..."

En dat wil je duidelijk ­maken met je boek?

"Ja, ik wil laten zien wat ík de ­voorbije vier jaar met The Jane gerealiseerd heb. Nog te veel mensen zien Sergio als het gezicht van het restaurant. Maar The Jane draait nu echt volgens míjn visie en culinaire ontwikkelingen. Als niemand weet van mij heeft, heeft het geen zin om allerlei producten en concepten te ontwikkelen. Ik zit al vijftien jaar in het vak en ben te jong om de komende vijftien jaar op hetzelfde verhaal te teren. Dat zou ik beu worden."

Je bent altijd op zoek naar uitdagingen.

"Precies. Ik focus me vooral op The Jane, maar nevenprojecten houden mijn leven verfrissend."

‘33’ is geen klassiek kookboek.

"Klopt. Ik schreef het met veel ­enthousiasme en overtuiging in het jaar dat ik 33 was, vandaar de titel. Ik ben er heel blij mee. Het was een lang en energiek traject van afzien en zweten. Maar ‘33’ is een boek geworden dat lekker leest en inspireert. Uiteraard staan er gerechten in, van streetfood tot high-endfood."

Ook jou leren we een beetje kennen.

"En niet alleen als chef-kok, maar ook als ondernemer, reiziger, ­vader van twee kinderen én deejay. ­Muziek is voor mij de enige ­manier om de knop om te draaien. Om me even af te sluiten van de wereld."

In ‘33’ vertel je ook over je passie voor Thailand.

"Daar doe ik veel culinaire inspiratie op, en is mijn interesse voor streetfood ontstaan. Ik heb bijvoorbeeld een foodtruck opgestart, al bleek die niet rendabel genoeg. Maar die krijgt zeker een nieuwe kans."

Heeft Sergio zijn goedkeuring voor je boek gegeven?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN