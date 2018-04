Nicholas Hoult uit 'X-Men' voor het eerst papa TC

18 april 2018

10u24 0 Showbizz Nicholas Hoult (28), de acteur die we kennen uit de 'X-Men' en 'Mad Max'-films, is voor het eerst papa geworden. Zijn vriendin Bryana Holly is in het grootste geheim bevallen. Nicholas is het ex-lief van topactrice Jennifer Lawrence.

Het nieuws kwam als een grote verrassing in Hollywood, want het koppel had de zwangerschap van Bryana succesvol onder de radar kunnen houden. Maar ingewijden verklapten nu toch dat het fotomodel, met wie Nicholas nu al zowat een jaar samen is, een kindje heeft gekregen. Voorlopig is nog niets bekend over het geslacht of de naam van het kind.