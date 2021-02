New York Times vol lof over actrices Ikram Aoulad & Katelijne Damen

TV Anderhalf jaar geleden kende bijna niemand Ikram Aoulad, nu is ze overal: "Blij dat het nu pas allemaal gebeurt"

28 februari Eén van de opmerkelijkste personages in 'De Luizenmoeder' is Mel, vertolkt door Ikram Aoulad. Tot voor kort was ze nog een nobele onbekende, maar met ook nog rollen in 'Over water' en 'De Collega's 2.0' is er aan de actrice geen ontkomen aan. "Eerlijk? Ik ben blij dat het nu pas allemaal gebeurt."