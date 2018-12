New York hernoemt straten naar Wu-Tang Clan, Notorious B.I.G. en Woody Guthrie MVO

26 december 2018

20u01

Bron: Belga

De Amerikaanse stad New York gaat sommige straten een nieuwe naam geven en op die manier enkele van zijn bekendste muzieksterren eren. Hiphopformatie Wu-Tang Clan, rapper The Notorious B.I.G. en folkzanger Woody Guthrie zullen zo wellicht op het stratenplan van The Big Apple verschijnen.

Het voorstel om de straten te herdopen, werd in de New York City Council unaniem goedgekeurd. Burgemeester Bill de Blasio moet wel nog instemmen met de naamswijzigingen.

Volgens het voorstel zal de legendarische folkzanger Woody Guthrie (1912-1967) een eigen straat krijgen in het stadsdeel Brooklyn. De Woody Guthrie Way zal langs Mermaid Avenue op Coney Island lopen. De straat bevindt zich op de plaats waar de schrijver en zanger van de folkklassieker ‘This Land Is Your Land’ in de jaren veertig woonde.

Voorts komt er in Brooklyn ook een Christopher Wallace Way. Daarmee wordt verwezen naar de echte naam van de rapper die wereldfaam verwierf als The Notorious B.I.G. of Biggie Smalls. Zijn straat ligt aan het huizenblok waar de in 1997 doodgeschoten rapper - bekend van nummers als ‘Hypnotize’ en ‘Mo Money Mo Problems’ - opgroeide.

In Staten Island zal het kruispunt van de Vanderbilt Avenue en Targee Street dan weer worden omgedoopt tot Wu-Tang Clan District. De hiphopformatie Wu-Tang Clan, onder meer bekend van het nummer ‘Gravel Pit’, was immers afkomstig uit dat New Yorkse stadsdeel.

Het is geen unicum dat hiphoppers op deze manier officieel geëerd worden in de stad New York. In 2013 werd Palmetto Park in Brooklyn al omgedoopt tot Adam Yauch Park, ter ere van een overleden Beastie Boys-lid.