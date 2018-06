Neve Campbell (44) adopteert zoontje EDA

30 juni 2018

16u18

Bron: ANP, Instagram 1 Showbizz Neve Campbell heeft er een zoontje bij. De 44-jarige House of Cards-actrice maakte op Instagram bekend dat zij en haar man, acteur JJ Feild, een jongetje hebben geadopteerd.

"Pure blijdschap!!!! Het was tot nu toe een geheim, daarom wilden JJ en ik wachten totdat het officieel was, maar vijf maanden geleden hebben we een prachtig jongetje geadopteerd. Zijn naam is Raynor en we zijn dolverliefd. Onze zesjarige zoon Caspian is helemaal weg van hem. Elke ochtend vraagt hij: 'mag ik mijn baby vasthouden? Mag ik mijn baby eten geven? Mag ik met mijn baby spelen?'. Het is het mooiste dat we ooit hebben meegemaakt."

Campbell dankt ook nog de biologische familie van het kindje. "De adoptie werd gisteren officieel en ik kon niet wachten om dit nieuws met jullie te delen", schrijft de Scream-actrice bij een foto van haar gelukkige gezin.