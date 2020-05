Netsky zou deze maand bar openen in Antwerpen: “Momenteel zowat de slechtste investering” LOV

04 mei 2020

10u00

Bron: De Standaard 1 Showbizz De coronacrisis zorgt voor de 31-jarige DJ en producer Netsky voor een stevige domper. Die ziet enkele van zijn grote plannen in het water vallen, vertelt hij aan De Standaard. “Ik ben een dj die de wereld rondtoert. Ik heb net een album afgewerkt. En ik zou deze maand een bar openen in Antwerpen. Momenteel ben ik zowat de slechtste investering die je kunt doen.”

“Ik heb een pand op 200 meter van mijn appartement”, vertelt Boris Daenen, beter bekend als Netsky. “Ik wou er deze maand een bar in openen, maar nu alles stilligt, richt ik de eerste verdieping in als livestreamruimte. Leveranciers van Tomorrowland helpen me met de inkleding, ik installeer belichting, virtual realitycamera’s en een green key . Ik wil er een ruimte van maken waar dj’s op eigen kracht tot in de living van hun fans geraken, met alle tools om er een spannende livestream van te maken. De komende zes maanden zou dat weleens handig kunnen zijn.”

Normaal brengt Netsky heel wat tijd door in Los Angeles en Londen om muziek te schrijven voor zichzelf en andere artiesten. “Op de dag dat de lockdown in België startte, zat ik nog in Londen aan mijn nieuwe album te werken. Het leek alsof ik gewoon een weekendje naar huis zou komen, maar ik ben niet meer terug geraakt." Deze zomer alleen al ziet hij een dertigtal shows afgelast worden. “Maar ik ga er vanuit dat boekingen in oktober ook niet doorgaan. Ik kreeg een aanvraag voor een Nieuw-Zeelands festival in december, en zelfs dat stipuleert dat je waarschijnlijk twee weken in quarantaine moet bij aankomst in het land. Dan ben je al snel een maand kwijt voor een uurtje op het podium.” Boris heeft ook geen al te goede vooruitzichten voor zijn sector. “Ik besef dat massa-entertainment de sector is die als laatste zal terugkomen. Hij is ook niet levensnoodzakelijk, hé. Gelukkig is de muziek een industrie waarin mensen zich aanpassen. We hebben nog al crises overleefd.”