Netsky reageert teleurgesteld nu Tomorrowland niet mag doorgaan: “Financieel en emotioneel een heel zware klap voor organisatie en artiesten”

Tomorrowland gaat normaal door in juli, maar door de coronacrisis werd het festival enkele weken opgeschoven. De uitgestelde editie werd gepland in de weekends van 27 tot en met 29 augustus 2021 en van 3 tot en met 5 september 2021. Maar de burgemeesters van Boom en Rumst kwamen donderdag met het nieuws dat ze het festival geen toestemming geven om dan plaats te vinden. “De aangehaalde reden zou het ontbreken van de publicatie van het Ministerieel Besluit met betrekking tot maximumcapaciteit (75.000 personen) zijn. Voorlopig kunnen er volgens de burgemeesters juridisch slechts events tot 400 personen worden toegestaan”, vertelt de stad in een persbericht.

“Ik denk dat al mijn collega’s er enorm naar uitkeken om terug op het podium te staan dit jaar. Het zag er ook allemaal goed uit”, reageert Netsky teleurgesteld in VTM Nieuws. “Ik ben nog maar een dag terug uit Nieuw-Zeeland en dit is heel zwaar nieuws om te horen. Dit is financieel en emotioneel een heel zware klap, zowel voor de dj’s als voor de mensen binnen de organisatie. Tomorrowland is zo'n internationaal gebeuren. Ik weet niet hoe internationaal het deze zomer ging zijn, maar het team is heel flexibel en stond er zeker voor open om samen met de staat te zoeken naar een oplossing die voor iedereen zou werken. Het is dan ook jammer dat het lijkt alsof er zo weinig dialoog is op dit moment.”