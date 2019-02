Netsky lanceert anti-valentijnsactie ter ere van nieuwe single MVO

13 februari 2019

Om de release van zijn nieuwe 'I Don't Even Know You Anymore' Feat. Bazzi & Lil Wayne te vieren, lanceert Netsky zijn Anti-Valentijnskaarten om jou verder te helpen wanneer je zelf de juiste woorden niet vindt.

14 Februari staat weer voor de deur en er hangt liefde in de lucht - maar laten we eerlijk zijn, het is niet altijd rozengeur, maneschijn en boeketjes bloemen. Soms heb je gewoon een anti-valentijnskaart nodig om iemand duidelijk te maken hoeveel ze niét voor je betekenen. Netsky heeft de gepaste kaartjes ontworpen, die je kan personaliseren en downloaden via deze link.