Netsky brengt samen met Rita Ora een nieuwe zomerhit uit: “Ze was meteen verliefd op het nummer”

MUZIEKHij stuurde beats. Zij was op slag verliefd. Netsky strikte dit voorjaar in alle stilte de Britse wereldster Rita Ora en lonkt met ‘Barricades’ naar een nieuw zomeranthem. “We willen heel graag samen optreden. Hopelijk op Tomorrowland.”

Het werd al lang gefluisterd, maar gisteren weerklonk hij voor het eerst: ‘Barricades’. Een song met internationale ambities, de stem van Rita Ora en drum-’n-bass van onze landgenoot Netsky. “Het is héél snel gegaan”, vertelt Boris Daenen, de echte naam van Netsky. “Eigenlijk kennen we elkaar nog maar vier maanden. Rita Ora heeft een goede relatie met Stargate (twee producers uit Los Angeles, red.) waar ik ook goed bevriend mee ben.”

Toen zij ‘Barricades’ hoorden, regelden ze maar al te graag een blind-date. “We hebben het nummer voor haar gespeeld in de studio en ze was er meteen verliefd op. We hebben samen een paar zaken herschreven en zo’n drie maanden geleden alles volledig opgenomen.”

Passie voor drum-’n-bass

Dat Boris en Rita elkaar vonden is bijzonder, maar geen toeval. De twee delen al sinds hun jeugd een passie voor voor het genre. “Ze heeft al bijna twaalf jaar een connectie met drum-’n-bass”, vertelt Boris. “Bij het begin van haar carrière heeft ze enkele singles opgenomen met DJ Fresh en Chase & Status. Wat mij betreft was het dus een goede match.” Die klik was er ook buiten de opnamestudio. “Ze was heel blij om samen met mij en Stargate — die haar in het begin van haar carrière geholpen hebben — in de studio te zitten. Het voelde een beetje aan als thuiskomen. Verder was het gewoon heel gezellig. Ze was ook echt heel relaxed.”

Beluister hier: ‘Barricades’, de nieuwe single van Netsky en Rita Ora

‘Barricades’, het resultaat van hun samenwerking, is sinds gisteren wereldwijd te beluisteren. In de bijbehorende clip is de glansrol volledig weggelegd voor Rita Ora, gehuld in een goudkleurige outfit en omringd door een handvol danseressen. “De muziekvideo gaat over haar als ster,” verklaart Boris. We hebben samen besloten dat er op de achtergrond vrij weinig moest gebeuren en ik ben enorm blij dat we het op deze manier hebben aangepakt.”

Of we Netsky en Rita Ora deze zomer samen aan het werk kunnen zien, is nog koffiedik kijken. “Ik kan nog niets bevestigen, maar we willen heel graag een weekend samen optreden,” klinkt het. “Hopelijk in België. Tomorrowland is een optie, maar momenteel is het nog een beetje zoeken. Zij werkt aan drie films. Ik heb de hele zomer lang dan weer drie optredens per weekend, maar hopelijk lukt het ons om een datum te vinden. Dat hoop ik écht.”

De videoclip van ‘Barricades’ is donderdagavond in première te zien op HLN.be.

