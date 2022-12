Netflixdocu ‘Harry & Meghan’ maakt beste docudebuut ooit op de streamingdienst

Showbits Schotse Tik­Tok-sensatie Katie dook op in ‘The Voice’: "Via TikTok breek je het aller­snelst door”

TikTok-sensatie Katie Gregson-MacLeod trad afgelopen weekend in ‘The Voice’ op. Ze bracht er haar nummer ‘Complex’, waarmee ze via social media doorbrak. De Schotse TikTok-sensatie is dus even in het land en Showbits-reporter Desna sprak met haar over hoe TikTok haar leven compleet veranderde. Bekijk het in deze nieuwe Showbits.

