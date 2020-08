Netflix-ster Daisy Coleman (23) onverwacht overleden: “Ze is nooit hersteld van wat haar werd aangedaan” TDS

06 augustus 2020

10u56

Bron: BBC 0 Showbizz Daisy Coleman, die te zien was in de Netflix-documentaire ‘Audrie & Daisy’ uit 2016, is onverwacht overleden op 23-jarige leeftijd. Volgens haar moeder stapte Daisy zelf uit het leven omdat ze bleef worstelen met haar donkere gedachten. Daisy werd in 2012 op 14-jarige leeftijd verkracht op een feestje, maar niemand werd ooit verantwoordelijk gehouden voor de feiten. In ‘Audrie & Daisy’ vertelde Coleman openhartig over de lijdensweg die ze moest afleggen.



Volgens Melinda, de moeder van Daisy, maakte haar dochter op dinsdag een einde aan haar leven. Haar lichaam werd aangetroffen nadat Melinda zich zorgen maakte en de politie had gebeld om haar dochter te controleren. “Ze was mijn beste vriendin en een geweldige dochter”, reageert Melinda op het overlijden. “Ik denk dat ze liet uitschijnen alsof ik zonder haar kon leven. Ik kan het niet. Ik wou dat ik de pijn van haar had kunnen wegnemen! Ze is nooit hersteld van wat die jongens haar hebben aangedaan. Het is gewoon niet eerlijk. Mijn kleine meid is weg.”

Daisy droeg een zware bagage met zich mee. In ‘Audrie & Daisy’ beweerde ze dat ze in januari 2012 op 14-jarige leeftijd op een feestje seksueel werd aangevallen door Matthew Barnett, toen een 17-jarige jongen die zwaar onder invloed zou geweest zijn. Haar moeder beschreef hoe ze haar dochter de volgende ochtend buiten vond op veranda, met nat haar en alleen een T-shirt en joggingbroek aan. De temperaturen doken op dat moment stevig onder nul.

Dader vrijuit

De vermeende dader werd officieel beschuldigd van seksueel misbruik, maar de zaak werd uiteindelijk zonder gevolgen geklasseerd. Volgens de familie van Daisy was dit te wijten aan de politieke connecties van de familie van Matthew Barnett, die stelde dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde.

Na het proces probeerde Daisy haar trauma om te vormen tot iets positiefs: ze werd mede-oprichter van de organisatie SafeBAE, die seksueel geweld onder scholieren wil beëindigen en slachtoffers te hulp schiet. “Nadat mijn zaak zoveel aandacht kreeg nam ik een pauze. Maar in die periode merkte ik dat veel andere slachtoffers en overlevenden naar voren waren gekomen”, zei ze eerder. “Ik had het gevoel dat ik hen de ruimte gaf om hun eigen verhaal te vertellen en daar werd ik echt door geïnspireerd.”

Negatief zelfbeeld

Daisy gaf evenwel ook toe dat het “niet goed ging” met haar na het incident en dat ze zich “heel negatief” over zichzelf voelde. En toch zei ze ook: “Ik voel geen wrok naar de aanvaller toe, omdat ik ben gaan beseffen dat hij een vorm van negativiteit aan mij heeft doorgegeven die op een gegeven moment aan hem werd doorgegeven. Dat realiseer ik me nu, waardoor ik hem in zekere zin heb vergeven. Ook al bood hij nooit zijn verontschuldigingen aan.”

In ‘Audrie & Daisy’ komt overigens ook aanrandingszaak van Audrie Pott uit 2012 aan bod. Zij koos er 10 dagen na de feiten voor een einde te maken aan haar leven. De documentaire is ook bij ons te bekijken via Netflix of via deze link.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.