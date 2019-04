Netflix stelt film met omstreden actrice Felicity Huffman uit KDL

10 april 2019

11u07

Bron: ANP 0 TV De nieuwe film van Felicity Huffman (56) die eind april op Netflix zou verschijnen, is uitgesteld. De streamingservice heeft volgens Variety besloten een paar maanden te wachten met het uitbrengen van ‘Otherhood’ nu de actrice bekend heeft dat ze fraude pleegde om haar dochter toe te laten aan een universiteit.

Felicity maakte maandag bekend dat ze schuld zal bekennen in de rechtszaak waarin ze verwikkeld is. De ‘Desperate Housewives’-actrice is één van de ouders die beschuldigd worden van fraude en het geven van steekpenningen om hun kinderen toe te laten aan elite-universiteiten. “Ik erken mijn schuld en heb diepe spijt en schaamte over wat ik heb gedaan”, vertelde ze. “Ik zal de consequenties die hieruit voortkomen aanvaarden.”

In ‘Otherhood’, dat gebaseerd is op het boek ‘Whatever Makes You Happy’ van William Sutcliffe, spelen Felicity, Patricia Arquette en Angela Bassett drie moeders uit een voorstadje die onverwacht hun zonen bezoeken in New York. De film zou op 26 april uitkomen op Netflix, dat is nu uitgesteld tot begin augustus. Een ander Netflixproject waarin Felicity te zien is, ‘When They See Us’, verschijnt volgens Deadline wel op de eerder geplande datum eind mei. In de miniserie speelt de actrice Linda Fairstein, de aanklager in de zaak rond de Central Park Five, vijf tieners die werden veroordeeld voor de verkrachting en jaren onschuldig vastzaten.