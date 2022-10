Netflix-serie ‘The Crown’ wanhopig op zoek naar (jonge) prins Harry: alle inschrijvingen welkom

Fans zitten de dagen af te tellen tot de release van het vijfde seizoen van ‘The Crown’, dat in november uitkomt. In de tussentijd werkt Netflix al volop aan een zesde, en laatste, seizoen, maar botst tijdens dit proces op een groot cruciaal probleem: de cast is nog niet volledig. Zo is er nog steeds geen geschikte jonge prins Harry gevonden. De streamingdienst zet nu de grote middelen in en deelt online een oproep. Netflix is op zoek naar iemand tussen de 16 en 20 jaar, die in november al kan beginnen. Er is verder geen eerdere professionele acteerervaring vereist, maar uiterlijke gelijkenissen zijn wel een must. Lookalikes of liefhebbers die zich geroepen voelen kunnen zich aanmelden via de officiële castingsite.