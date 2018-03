Netflix-reeks 'The Crown' heeft nieuwe prins Philip TC

Tobias Menzies zal de rol van prins Philip spelen in het derde seizoen van 'The Crown'. Hij volgt Matt Smith op die de rol in de eerste twee seizoenen vertolkte.

De serie maakt immers een tijdsprong en dus was er nood aan nieuwe, oudere, acteurs. Eerder raakte al bekend dat Olivia Colman de rol van Queen Elizabeth zal spelen ter vervanging van Claire Foy. Voor de rol van prinses Margaret werd topactrice Helena Bonham-Carter aangetrokken.

Ervaring

Aanvankelijk zou Paul Bettany de rol van Philip spelen, maar dat feestje ging niet door. met Tobias Menzies werd wel een ervaren vervanger gevonden. Menzies kennen we onder andere uit het historisch drama 'Rome', waarin hij de rol van Brutus vertolkte. De acteur had ook belangrijke rollen in tv-series als 'The Night Manager' (Geoffrey Dromgoole) en 'Game of Thrones' (Edmure Tully). Meest recent zat hij in 'Outlander' waarin hij de dubbelrol Jack/Frank Randall speelde.