Netflix maakt een animatieserie van ‘Ghostbusters’

TVNetflix heeft aangekondigd dat er een animatieserie op komst is die volledig in het teken staat van de bekendste spokenjagers, ‘Ghostbusters’. Opvallend: de serie krijgt dezelfde regisseur, namelijk Jason Reitman, als de vorige film ‘Ghostbuster: Afterlife’ die in 2021 uitkwam.

De spokenjagers zijn terug van nooit weggeweest. Netflix heeft bekendgemaakt dat er een animatieserie in de maak is over ‘Ghostbusters’. Er is voorlopig nog geen verdere informatie bekend over de inhoud van de reeks. Ook op de officiële startdatum is het nog wachten. Wat wel al bekend is, is het feit dat Jason Reitman de regisseur van dienst gaat zijn. Hij bracht onder meer de vorige film, ‘Ghostbuster: Afterlife’, tot leven én is de zoon van Ivan Reitman, de regisseur van de twee eerste ‘Ghostbusters’ -films. Die overleed in februari 2022.

Lees meer onder de foto.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De films

Het ontstaan van ‘Ghostbusters’ dateert al van de jaren 80. De allereerste film uit de franchise, over drie professoren die onderzoek doen naar geesten en erop gaan jagen, kwam uit in 1984. De film bleek een schot in de roos, waardoor er vijf jaar later, in 1989, een vervolg verscheen. Pas in 2016 werd de franchise nieuw leven ingeblazen, met een nieuwe film én een volledig nieuwe cast. Opvallend: de hoofdrollen werden dit keer door allemaal vrouwen gespeeld. De laatste film die over de spokenjagers is uitgebracht, is ‘Ghostbusters: Afterlife’ uit 2021. Er zou al een sequel in de maak zijn.

Lees meer onder de foto.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Animatieseries

Het is trouwens niet de eerste keer dat de ‘Ghostbusters’ in animatievorm gegoten worden. De allereerste animatieserie, genaamd ‘Extreme Ghostbusters’ kwam al uit in 1997 en bestond uit 40 afleveringen. Zo’n tien jaar later, in 1986, ontstond de serie ‘The Real Ghostbusters’. Die telde maar liefst zeven seizoenen en 140 afleveringen. Het is afwachten geblazen uit hoeveel afleveringen of seizoenen de nieuwe reeks zal bestaan.

LEES OOK: