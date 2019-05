Netflix lost nieuwe teaser ‘Casa de Papel’: “De politie heeft een van ons gegrepen” DBJ

24 mei 2019

11u21 0 TV Netflix heeft op Instagram een nieuwe trailer van het derde seizoen van ‘Casa De Papel’ gelost. In de trailer is te zien hoe hoofdrolspeler ‘El professor’ vertelt waar het in het derde seizoen over gaat.

Op de beelden is te zien hoe El Professor (gespeeld door Álvaro Morte) recht in de camera kijkt met het bekende Dali-masker in zijn hand. “Iedereen die begrijpt dat dit masker een symbool is van verzet, zal ook begrijpen waarom we terug zijn”, vertelt hij. “De politie heeft een van ons gegrepen en gevangen gezet op een voor ons onbekende locatie. We wilden eigenlijk niet terugkeren, maar gezien de situatie móeten we wel. En deze keer doen we het groots.”

Er verscheen al een trailer waarin beelden van het derde seizoen te zien waren, maar dit is de eerste keer er details over de verhaallijn wordt gelost. De eerste twee seizoenen van ‘Casa de Papel’ speelden zich af in de munt van Spanje, waar een groep goed voorbereidde criminelen proberen om meer dan twee miljard euro te drukken en daarmee aan de haal te gaan.

Het derde seizoen zal op 19 juli te zien zijn op Netflix.