Netflix lost eerste beelden ‘Bridgerton’-prequel: Queen Charlotte zoals je haar nog nooit zag

Showbits Eigen butler, exclusieve wijncollec­tie en toegang tot ‘geheim’ restaurant: zo luxueus is honeymoon-re­sort van ‘Blind Getrouwd’

De pasgehuwde koppels van ‘Blind Getrouwd’ trekken voor hun gezamelijke huwelijksreis naar het luxueuze resort ‘Lujo Bodrum’ in Turkije, een hotel met een echte wow-factor. Meerdere zoet- en zoutwaterzwembaden, wellness en liefst tien restaurants. De koppels verblijven er aparte luxevilla’s met een eigen zwembad. Onze Showbits-reporter Desna trok afgelopen weekend ook naar Bodrum om het resort te bezoeken. Aan die luxe hangt ook een prijskaartje. Voor een verblijf in de villa betaal je in het hoogseizoen meer dan 1.000 euro per nacht. Maar in ruil krijg je dan wel alles wat je hart verlangt.

26 september