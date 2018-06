Netflix legt vreemde regels op tegen misbruik: "Iemand niet langer dan 5 seconden aankijken" MVO

14 juni 2018

08u10 2 Showbizz Na het fiasco met Kevin Spacey, wil Netflix het zekere voor het onzekere nemen op de set van hun vele films en series. De zender voerde een hoop regeltjes in, die op het eerste zicht nogal bizar overkomen.

Niemand langdurig omhelzen, niet flirten, geen telefoonnummers vragen als daar vooraf geen toestemming voor gegeven is én elkaar niet langer dan 5 seconden aankijken. Vooral die laatste richtlijn vinden vele medewerkers een beetje eng.

De informatie komt van medewerkers die er online grapjes over maken. "Het is gewoon belachelijk", lacht één van de personeelsleden op de set van 'Black Mirror'. "Mensen lachen ermee, ze kijken elkaar aan, tellen tot 5, en kijken dan weg."

Daarnaast moesten alle leden van het hoger kader naar een meeting waar werd uitgelegd wat wel en niet door de beugel kon op gebied van contact met hun werknemers. Bovendien is er nu een meldingsplicht: wie ongewenst gedrag ziet op de set, moet dat meteen aan het bestuur doorgeven.

Netflix stelt de negatieve commentaar over de aanpak niet op prijs. "Wij willen dat elke productie waar wij aan werken, een veilige, respectvolle werkomgeving is. We zijn trots op onze training tegen seksuele intimidatie en hopen dat deze aanpak mensen de kracht zal geven om zich sneller uit te spreken over ongewenst gedrag." Of de 5-seconden regel ook wel degelijk bestaat, bevestigen ze niet.