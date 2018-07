Netflix lanceert radiozender SD

18 juli 2018

Netflix lanceert in januari een radiozender die 24 uur per dag comedy uitzendt. De streamingdienst werkt hiervoor samen met het Amerikaanse mediabedrijf SiriusXM, meldt Variety.

Voor Netflix is de radiozender een promotie-instrument voor de specials van stand-upcomedians die Netflix aanbiedt. Het bedrijf wil daarnaast ook eigen radioprogramma's maken voor het kanaal dat als werktitel Netflix is a Joke heeft. Dat is eveneens de slogan voor de marketingcampagne rond de comedyprogramma's en de aangesloten comedians.

"Netflix produceert een grote hoeveelheid comedyprogramma's van wereldklasse met toptalent dat de ruggengraat wordt van ons nieuwe kanaal", zegt een woordvoerder van SiriusXM.

Netflix heeft de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in het genre comedy. Afgelopen jaar introduceerde Netflix de serie 'The Standups', bestaande uit afleveringen van een half uur met optredens van A-sterren als Chris Rock, Dave Chappelle, Jerry Seinfeld en Ricky Gervais. De streamingdienst heeft ook de rechten van de nieuwe stand-upshow van Ricky Gervais gekocht.