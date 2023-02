Netflix lanceert docu over vermiste vlucht Malaysia Airlines, ‘MH370: The Plane That Disappeared’: “Ze liegen tegen ons”

Op 8 maart 2014 gebeurde het ondenkbare: een vliegtuig met 239 inzittenden verdween spoorloos van de radar. “Vliegtuigen stijgen op en ze landen. Wat ze niet doen? Is van de aardbodem verdwijnen.” In de Netflixdocu ‘MH370: The Plane That Disappeared’ worden zowel echte, als nagespeelde beelden gebruikt. Er komen heel wat (complot)theorieën aan bod, maar ook nabestaanden van enkele inzittenden laten van zich horen. “Het is ondenkbaar. Ik voelde me volledig gebroken.”