Netflix komt met nieuwe documentaire over The Notorious B.I.G.

Hoewel er al meerdere documentaires zijn verschenen over het roerige leven van Christopher Wallace, beter bekend als The Notorious B.I.G., komt Netflix nu met de docu 'Biggie: I Got a Story to Tell'. De documentaire is goedgekeurd door de familie van de in 1997 vermoorde rapper. Zelfs zijn moeder Voletta Wallace heeft eraan meegewerkt, meldt People.

“Mijn zoon was een slimme jongen,” aldus Voletta, die ook toegeeft grote onenigheid met hem te hebben gehad toen bleek dat hij een tijd lang drugs verkocht. “Hij had geen respect voor mij en het huis waar we woonden. Het was alsof ik mijn zoon niet meer herkende.” De rapper verkocht drugs om zijn moeder, die single was, financieel te steunen, maar daar was zij het niet mee eens. Toen het tij keerde voor Biggie en hij doorbrak als rapper was Voletta trots, maar vooral opgelucht. “Ik was blij dat hij iets van zijn leven wilde maken.” Biggie werd op 9 maart 1997 doodgeschoten in Los Angeles. Tot op heden is de moord niet opgelost. Zijn bekendste hits waren ‘Mo Money Mo Problems’, ‘Going Back to Cali’, ‘Player’s Anthem’ en ‘Notorious B.I.G.’ (featuring Lil’ Kim & Diddy).

De Amerikaanse rapper Diddy, die Biggie in de jaren 90 ontdekte, spreekt van een uniek talent. “Van de ene op de andere dag was hij de man, hij kwam van een andere planeet wat betreft rappen. Ik zei tegen hem dat hij moest kiezen: muziek maken of drugs verkopen, maar niet allebei.”

Volledig scherm The Notorious B.I.G. op de Billboard Music Awards (New York) in 1995. © AP

De documentaire over The Notorious B.I.G. werd voor het eerst in 2017 aangekondigd, maar wordt nu pas uitgebracht. “Het ding met docu’s maken is dat het enorm veel tijd kost als je het goed wilt doen. We zijn er echt diep ingedoken en hebben er vier jaar over gedaan om het verhaal rond te krijgen dat we wilden vertellen,” aldus regisseur Emmett Malloy.

Kroontje van 5 euro

Dat The Notorious B.I.G. nog niet vergeten is, bewijst de verkoop van het plastic kroontje dat hij droeg tijdens zijn laatste fotoshoot. Het kroontje is via het bekende veilinghuis Sotheby’s voor ruim een half miljoen euro onder de hamer gegaan. Dat meldt Page Six. Oorspronkelijk kostte het niet meer dan 5 euro, maar heeft volgens fotograaf Barron Claiborne, die de laatste portretten van ‘Biggie’ maakte, enorm veel culturele en emotionele waarde.

De documentaire ‘Biggie: I Got a Story to Tell’ verschijnt op 1 maart op Netflix.

