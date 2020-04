Netflix is vandaag meer waard dan Disney, met dank aan de coronacrisis MVO

17 april 2020

13u34

Bron: Variety 2 Showbizz De coronacrisis slaat wild om zich heen in de entertainmentwereld. Sinds deze week zijn de aandelen van The Walt Disney Company, één van de grootste mediabedrijven ter wereld, minder waard dan die van streamingzender Netflix. Die laatste biedt tijdens de quarantaine zo’n gegeerde service dat hun aandelen deze week met alweer 1,84% gestegen zijn.

Netflix komt daarmee op een marktwaarde van 140,7 miljard euro, waarmee ze voor het eerst over de marktwaarde van Disney (140,1 miljard euro) heen springen. Ze stijgen in feite boven iedereen uit, want dat bedrag maakt hen het best presterende bedrijf van heel de S&P 500-beursindex. Dit jaar deed Netflix het bijzonder goed. Het aandeel van het bedrijf ging met 80% omhoog.

Goed nieuws voor Netflix dus, minder goed voor Disney. Zij moesten namelijk al bijna 80.000 werknemers ontslaan. Vooral in de themaparken gingen vele jobs verloren. Bob Iger, CEO van The Walt Disney Company, heeft intussen beslist om zijn volledige loon af te staan zolang de crisis nog duurt. Daarmee is hij één van de eerste belangrijke CEO’s die toestemt met zo’n drastische ingreep. Vorig jaar verdiende hij zo’n 43,28 miljoen euro, dus er komt nu een groot bedrag vrij voor de rest van het bedrijf.

Iger is nog CEO van het entertainmentbedrijf tot eind 2021. Daarna neemt zijn opvolger - de volgende Bob, deze keer met achternaam Chapek - het van hem over. Ook Bob Chapek heeft beslist om 50% van zijn wedde op te geven gedurende de coronacrisis. Zijn basissalaris bestaat uit 2,2 miljoen euro per maand, waarvan hij nu dus de helft laat varen. Hij houdt er dus nog een mooi maandloon aan over. Ook andere topmannen binnen het bedrijf geven 20%, 25% of 30% van hun loon op. Zo hopen ze Disney de financiële boost te geven die het nodig heeft tijdens deze economisch moeilijke periode.