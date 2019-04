Netflix introduceert top 10-lijsten van populairste films en series SD

17 april 2019

17u29

Bron: The Verge 2 Showbizz Last van keuzestress op Netflix? Het zou binnenkort wel eens gemakkelijker kunnen worden, want Netflix begint binnenkort met het testen van verschillende lijsten waarin je de populairste films en series per genre kunt zien. De top tien zou elke week een update krijgen. Voorlopig zou wel enkel het Verenigd Koninkrijk van de dienst gebruik kunnen maken.

“Voor diegenen die willen kijken wat anderen aan het kijken zijn, dit zal het kiezen van een titel nog gemakkelijker maken”, schreef CEO Reed Hastings in een brief aan de investeerders. “Na een paar maanden zullen we beslissen of we de test zullen beëindigen of uitbreiden.”

Netflix bleef altijd wat op de vlakte wanneer het ging om kijkcijfers. Je zal nog steeds niet kunnen zien hoeveel mensen naar een specifieke titel gekeken hebben, maar dankzij de top tien zal je wel weten wat populair is op de streamingdienst.