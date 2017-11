Netflix hervat opnames 'House of Cards' zonder Kevin Spacey JC

Bron: BBC, The Hollywood Reporter 0 Netflix Kevin Spacey als Frank Underwood in 'House of Cards'. Showbizz Streamingdienst Netflix hervat op 8 december de productie van House of Cards. De successerie werd on hold gezet nadat hoofdrolspeler Kevin Spacey onder vuur kwam te liggen voor beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Spacey wordt uit de reeks geschrapt.

Netflix maakte eind oktober al bekend dat seizoen 6 van House of Cards, waarvan de opnames al begonnen waren, het laatste zou zijn. Later ging het bedrijf nog een stap verder en werden de opnames van de hitserie stilgelegd.

Nu heeft Netflix bekendgemaakt dat de opnames op 8 december hervatten, weliswaar zonder Spacey.

Frank Underwood

Volgens de vicevoorzitter van het productieteam, Pauline Micelli, waren de afgelopen maanden een stresserende periode voor iedereen die aan de serie meewerkt. "Als we hier iets uit geleerd hebben, is het dat deze productie groter is dan één persoon. We zijn trots op een van de meest loyale casts en crews in deze industrie", klinkt het in een brief, die gepubliceerd werd door The Hollywood Reporter.

De schrijvers van de reeks blijven intussen naarstig verderwerken, aldus nog Micelli. Vermoedelijk werken ze nog aan een manier om Spacey uit de serie te schrijven, want wat er met zijn personage Frank Underwood zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Scotland Yard

Scotland Yard voert momenteel een onderzoek naar Spacey, die van 2004 tot 2015 artistiek directeur was van het theater The Old Vic in Londen. Het theater heeft twintig klachten tegen hem verzameld.

De bal ging aan het rollen na een getuigenis van Anthony Rapp in oktober. De acteur zei dat hij 14 was toen Spacey hem na een feestje in 1986 lastigviel.