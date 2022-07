Netflix gaat strijd aan met Disney+: plannen voor film-universum rond ‘The Gray Man’

Op 13 juli verscheen de nieuwe film ‘The Gray Man’, met acteur Ryan Gosling in de hoofdrol, maar Netflix én het regisseursduo Joe en Anthony Russo hebben al laten vallen dat ze nog andere grote plannen hebben. “De reactie van het publiek is fenomenaal. We waarderen het enthousiasme van fans over de hele wereld heel erg. We hebben altijd de intentie gehad om deze film deel te laten uitmaken van een ‘expanded universe’”, lieten de Russo’s weten in een statement. Er staat een reeds bevestigde sequel op het programma én een nog (voorlopig) geheim project van de Russo’s, maar het zou vermoedelijk om een spin-off gaan.