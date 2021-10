Netflix gaat merchandising via Walmart verkopen

Tv Elise uit ‘K2 Zoekt K3’: “Mijn vriendin begrijpt dat onze trouw even uitgesteld wordt”

9 oktober “We hadden echt een bepaald gevoel bij haar. Iedere aflevering vroegen we ons af op welke stoel ze zat. Het feit dat we over haar bleven praten, betekent toch wel iets. En we waren ook heel gecharmeerd door haar auditie.” En dus kozen Hanne en Marthe er in de vierde auditieronde voor om hun tweede wildcard uit te delen aan Elise Vanuytrecht. Een zingende lagere schoolleerkracht, die met haar deelname wil bewijzen dat iedereen het recht heeft om te dromen. “Als kind was het mijn vurigste wens om ooit bij K3 te horen. Wie weet ben ik effectief de persoon die het beste bij Hanne en Marthe past.”