Netflix gaat merchandising verkopen via Walmart

Na breuk in Temptation Island: Donna krijgt de hondjes

9 oktober Alweer veel drama in Temptation Island: Love or Leave. Donna krijgt eindelijk een videoboodschap van Nico en die komt hard aan. Het ziet er naar uit dat Nico zo het ‘hoederecht’ over hun hondjes verliest. Of kunnen de plooien nog gladgestreken worden? Want de twee zouden nog samen gespot zijn op café. Of toch op hun Instagram-stories. Ook bij de andere koppels lijkt niet meer goed te komen in dit achtste seizoen. Iedereen heeft een andere soulmate gevonden. Desna en Senne praten je helemaal bij in een nieuwe Showbits Video.