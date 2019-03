Netflix denkt na over nieuwe lay-out SD

26 maart 2019

Het zou best kunnen dat de online streamingdienst Netflix er binnenkort helemaal anders gaat uitzien. CEO Reed Hastings heeft tijdens een recente vraag-en-antwoord-sessie verteld dat hij het platform liever in magazinestijl zou zien.

Hastings vindt dat de huidige lay-out van Netflix wat te veel weg heeft van een pagina met advertenties, en wil meer de stijl van een magazine toepassen, waar de inhoud een visuele aantrekkingskracht heeft. Toch ziet het er niet per se naar uit dat de streamingdienst er snel anders zal uitzien. Steve Johnson, vice-president product- en studio-ontwerp, laat weten dat Netflix’ kenmerkende uiterlijk van lijsten met tegels voorlopig behouden zal blijven. “We ontdekten dat de manier waarop ons raster is opgezet, eigenlijk over de hele wereld relatief goed werkt”, zegt hij. “Ik geloof ook dat vanuit een competitief perspectief, mensen elkaar opleiden over hoe ze onze producten moeten gebruiken.” Met andere woorden: aangezien heel wat diensten gebruik maken van vergelijkbare lay-outs, is de huidige interface van Netflix eenvoudig te gebruiken. “Ik heb nu net gezegd dat de lay-out werkt,” zei Johnson, “maar dat betekent niet dat ik denk dat het voor altijd zal blijven werken. Ik denk dat we steeds verder gaan moeten gaan.” En hier komt de magazine-stijl dan weer bovendrijven als mogelijkheid.

Ondertussen blijft Netflix nieuwigheden op haar website verder testen bij gebruikers. Cameron Johnson, directeur van productinnovatie, vertelde daarover: “We laten onze leden eigenlijk kiezen welke functionaliteiten voor hen het beste zijn. Er is geen leidinggevende in het bedrijf die beslist: ‘dit wordt de nieuwe functionaliteit en de knop moet blauw zijn’. We testen en we voeren alleen de tests uit die winnen. Vaak zijn amper de helft van de tests succesvol, maar uit elke test leren we wel iets dat ons product beter maakt.”