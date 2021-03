Net voor breuk met Monique liet André Hazes nog hun verlovingsdatum in nek tatoeëren

Intussen raakte bekend dat de zanger op dit moment samenwoont met influencer Sarah van Soelen (25). Die postte dinsdag alvast een Instagram Story waarop te zien was dat ze gezellig tafelde met André en twee van haar vriendinnen. Het was ook de eerste keer dat ze de zanger tagde op sociale media en zelfs toegeeft hem te kennen. “Ik ben de afgelopen jaren goed bevriend geraakt met Sarah en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit”, vertelde de zanger in een interview met RTL Boulevard. “Sarah is een heel leuk wijf. We hebben geen relatie, maar ik sluit niets uit. Als het dan toch gebeurt, ben ik later niet die leugenaar.”