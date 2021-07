“Net alsof ze in de gevangenis zit": Lynne Spears zwijgt niet langer over de bewindvoering van haar dochter

“Het is duidelijk voor mij dat James P. Spears incapabel is om de belangen van mijn dochter voor die van hemzelf te stellen, zowel op een professioneel als een persoonlijk niveau. Dat hij aanblijft als bewindvoerder is niet in het belang van mijn dochter.” Met die woorden maakte Lynne Spears voor het eerst klaar en duidelijk wat zij er precies van vindt dat haar dochter Britney al sinds 2008 onder bewindvoering staat van Jamie Spears, haar ex-man. Voordien was ze eigenlijk een stem die amper gehoord werd in het hele debat. Letterlijk, want toen journalisten van The New Yorker haar in juni opbelden met vragen over de bewindvoering, kon ze enkel fluisteren - bang dat andere familieleden haar zouden horen. “Ik heb gemengde gevoelens", klonk het toen nog. “Ik weet niet wat ik moet denken."