Net als haar personage Christine in ‘Thuis’ beleefde Daphne Paelinck een problematische zwangerschap: “Ik voelde mij afgesloten van de buitenwereld”



ShowbizzIn ‘Thuis’ beviel haar personage Christine vorige week van Jaan en sterrenkindje Finn, maar ook de echte zwangerschap van Daphne Paelinck (33) verliep met complicaties. Voor het eerst vertelt ze over die bange momenten in het begin van de zomer, toen haar dochtertje Mae veel te vroeg geboren werd en zeven weken moest aansterken in het ziekenhuis. “Het huis was veel te stil zonder haar”, zegt Daphne in Dag Allemaal. “Het klopte niet. Ik voelde me toen te weinig mama, denk ik.”