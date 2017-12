Nepverhuizers halen huizen van R. Kelly leeg kv

Huizen van R. Kelly in Atlanta zijn leeggeroofd door dieven die zich voordeden als verhuizers. Dit gebeurde tijdens een tournee van de zanger, zegt de politie tegen New York Daily News.

Een schoonmaakster waarschuwde de politie toen Kelly eind november optrad in New Orleans. Op het moment dat agenten bij de woning arriveerden was bijna alles weg. Na contact met Kelly nam de politie ook een kijkje bij zijn andere huurwoning en ook die woning was gestript.

Buren hadden gezien dat verhuizers spullen uit Kelly's woning hadden gehaald en ingeladen in een vrachtwagen. Toen de politie de volgende dag terugkeerde voor vervolgonderzoek troffen ze de nepverhuizers aan bij de woning van Kelly. Ze zijn gearresteerd en tijdens het verhoor vertelden ze dat ze Kelly helpen verhuizen naar Chicago. Maar de politie vermoedt dat ze alle objecten van Kelly onderhands verkopen, kamer voor kamer. Een van de kopers had voor 6000 dollar, ruim 5000 euro, aan gestolen goederen gekocht.

De politie kan niet zeggen hoeveel de buit totaal bedraagt, omdat het zoveel spullen zijn. ''Er zijn veel meubels en elektronica gestolen, waaronder een aantal televisies. We praten hier over een televisie in elke kamer van het huis." De politie probeert de resterende buit op te sporen.