Nelles De Caluwé vanaf juni tijdelijke presentator ‘Music At Work’ op Studio Brussel SD

28 mei 2019

Vanaf juni zal Nelles De Caluwé dagelijks tussen 9 uur en 12 uur het programma 'Music At Work' presenteren op Studio Brussel. Hij doet dat in de plaats van Kirsten Lemaire, die na de dood van Christophe Lambrecht begin mei het blok voor haar rekening nam.

Nelles De Caluwé presenteert ook de hitlijst ‘De Afrekening’ en was de voorbije weken al in het namiddagblok te horen, dat voordien gepresenteerd werd door Lemaire. Joris Brys zal vanaf juni die honneurs waarnemen. Volgens de VRT is die uitgebreide wissel wel maar tijdelijk. “Kirsten Lemaire bereidt ondertussen de festivalzomer voor en neemt vakantie”, klinkt het.