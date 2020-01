Neil Young wordt Amerikaans staatsburger ondanks liefde voor wiet BDB

24 januari 2020

21u01

Bron: ANP 0 Showbizz Neil Young (74) is deze week officieel een Amerikaans staatsburger geworden. Dat meldt CNN. De procedure nam enkele maanden in beslag omdat de zanger graag cannabis gebruikt.

De van origine Canadese zanger verhuisde 54 jaar geleden al naar Los Angeles voor zijn muziekcarrière, maar diende zijn aanvraag om Amerikaans burger te worden pas een paar maanden geleden in. Volgens Young maakte hij eindelijk de overstap van nationaliteit zodat hij bij de presidentsverkiezingen van 2020 tegen huidig president Donald Trump kan stemmen.

Afgelopen november bekritiseerde de ‘Heart Of Gold’-zanger Trump omdat die de rol van klimaatverandering bij de bosbranden in Californië niet zou erkennen. De muzikant verloor tijdens die catastrofe in 2018 zijn huis.

Het enige wat voor problemen zorgde bij de procedure, is Youngs voorliefde voor het roken van cannabis. Hierdoor duurde het enkele maandan vooraleer hij zich een echte Amerikaan kon noemen.