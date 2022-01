Neil Young dreigt muziek van Spotify te halen: “Podcast van Joe Rogan moet eraf”

MuziekDe Canadese zanger Neil Young (76) heeft zijn management en platenlabel gevraagd om zijn muziek onmiddellijk van Spotify te laten halen. Aanleiding daarvoor is de podcast ‘The Joe Rogan Experience', die volgens Young “desinformatie over vaccins” verspreidt.

In een open brief aan zijn management en platenlabel schreef Neil Young: “Ik doe dit omdat Spotify foutieve informatie over vaccins verspreidt - en daarmee mogelijk de dood veroorzaakt van zij die die foute informatie geloven. Onderneem alsjeblieft onmiddellijk actie en houd me op de hoogte van de planning.”

De muzikant verduidelijkte in de brief ook dat de beslissing om zijn muziek van Spotify weg te halen, ingegeven was door de podcast ‘The Joe Rogan Experience’, die momenteel de meest populaire podcast op Spotify is. In 2020 sloot Rogan een exclusieve deal met het muziekplatform voor zo'n 100 miljoen dollar. In een van zijn afleveringen interviewde hij Robert Malone, een viroloog die eerder bekritiseerd werd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over vaccins.“Met een geschat aantal van 11 miljoen luisteraars per aflevering is ‘JRE’ de grootste podcast ter wereld, met een ongelofelijke invloed. Spotify heeft een verantwoordelijkheid om de verspreiding van desinformatie op zijn platform tegen te gaan, ook al heeft het bedrijf op dit moment geen beleid over desinformatie. Ik wil dat je Spotify vandaag nog laat weten dat ik al mijn muziek van het platform wil. Ze kunnen Rogan of Young hebben. Niet allebei.”

Erg belangrijk

Youngs manager Frank Gironda bevestigde aan The Daily Beast dat de brief wel degelijk door de muzikant geschreven was. “Dit is iets wat erg belangrijk is voor Neil. Hij is erg overstuur. We proberen het op dit moment op te lossen.”

Vorige maand ondertekenden 270 artsen en wetenschappers een open brief waarin ze Spotify verzochten “verantwoordelijkheid” te nemen om de “verspreiding van verkeerde informatie” op het platform te beperken. In die brief werd ook Rogan genoemd, vanwege zijn “geschiedenis van het uitzenden van verkeerde informatie met betrekking tot corona”.

