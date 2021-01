Negen vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen treden naar buiten, onder wie Maaike Cafmeyer en Lize Feryn

De vrouwen geven een korte reactie in een persbericht. “We zijn opgelucht dat de rechtszaak eindelijk van start gaat. En toch betreuren we dat dit alles via de gerechtelijke weg moet lopen. Het enige dat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen dat deze zaak op een eerlijke en respectvolle manier tot een goed einde wordt gebracht. Hopelijk kan het andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag sterken om aan de alarmbel te durven trekken. Wij zullen ons verder onthouden van enige commentaar in de media. We willen dan ook vriendelijk vragen om onze privacy en die van onze naasten te respecteren.”