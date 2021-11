Negen jaar na ‘Witse’ beleeft Marc Stroobants in ‘Thuis’ zijn comeback: “Ik heb met mijn gehoorprobleem leren leven”

Showbizz 'Co­ca-Co­la Light'-man Tuur Roels is nieuwe Mega Toby: “Wie weet kom ik dankzij mijn rol de liefde van mijn leven tegen”

Van The Coca-Cola Company naar Studio 100. Tuur Roels (34) ruilt het ene megabedrijf in voor het andere. Letterlijk zelfs, aangezien Tuur - die enkele jaren geleden furore maakte als Cola Cola Light Man - vanaf nu het blauwe lycrapakje van Mega Toby aantrekt. “Ik had niets te verliezen, en heb mijn kans gewaagd”, zegt hij. Met succes, want qua stemtimbre en uiterlijk lijkt dit alvast een ideale match. “Vergeleken worden met Louis: erg vind ik dat niet.”

