Negatieve reacties op nieuwe vriend van Barbie: “Wat een griezel” Redactie

19 december 2019

12u00

Bron: TV Familie 1 Showbizz Samantha de Jong (30), beter bekend als Barbie uit de realityreeks ‘Oh Oh Cherso’, blijft vechten voor haar geluk. Na een korte romance met pornoacteur Rolf Tangel heeft ze nu een nieuwe vriend. Sonny is een indrukwekkende verschijning, met tattoos in zijn gezicht en een verleden in de porno-industrie.

Barbie noemt Sonny op sociale media ‘My love’ en ‘Perfect match’, maar de reacties op haar nieuwe liefde zijn niet allemaal positief. “Wat een griezel”, klinkt het. “Eens een engerd, altijd een engerd.”

“Word jij nou nooit moe van jezelf dat je altijd op kneuzen valt die geen toekomst hebben of waar jij geen toekomst mee hebt?”, schrijft iemand op Barbies social media. “Al die pogingen en nog geen haar slimmer.”

Woelig liefdesleven

Barbie heeft er inderdaad al een woelig liefdesleven op zitten. In de zomer brak ze na bijna een halfjaar met Maron Hill. Daarvoor was ze al eens samen met pornoacteur Rolf Tangel, die uiteindelijk voor zijn hoogzwangere vriendin koos, en is ze getrouwd geweest met Michael van der Plas, de vader van haar twee kinderen.

Met haar nieuwe liefde hoopt Barbie haar rampjaar 2019 toch met een positieve noot af te sluiten. In augustus, toen ze nog samen was met Maron, maakte de realityster namelijk bekend dat ze een miskraam heeft gehad. “We hebben maar heel even van je mogen genieten”, schreef Samantha toen onder een foto van een ‘hemels’ hart van wolken met daarachter blauwe lucht. “Zo welkom als je was, zo diep je al in ons hart zat... We missen je nu al en zullen altijd van je blijven houden.”

Daarnaast kampt Barbie al een hele tijd met mentale problemen. Die dreven haar al enkele keren tot een wanhoopspoging. Gelukkig lijkt het na haar laatste opname in de psychiatrie op dat vlak beter met haar te gaan.