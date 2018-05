Neef Whitney Houston walgt van Kanye West Redactie

26 mei 2018

18u14

Bron: BuzzE 0 Showbizz De neef van Whitney Houston heeft weinig goede woorden over voor Kanye West. De rapper telde onlangs 73.000 euro neer voor een foto van de met drank en drugs bezaaide badkamer van de zangeres. De stiekem genomen foto is te zien op de albumcover van Kanye's zakenpartner Pusha T.

"Mijn maag draaide ervan om", omschreef Damon Elliot tegenover People zijn gevoel toen hij de albumcover zag. "Ik dacht meteen weer aan zes jaar terug." Whitney Houston overleed in februari 2012. Ze verdronk in bad nadat ze verschillende drugs had gebruikt.

"Ik was in shock", ging Elliot verder. De neef van Whitney werkt ook in de muziekindustrie en werkte ooit samen met Kanye. "Ik heb deze ramp zien gebeuren", zei Elliot over Kanye's meest recente inzinking. "Maar ik had nooit verwacht dat hij zo ver zou gaan en iemands privacy zou schenden."

Elliot vindt het 'walgelijk' dat Kanye de uitgelekte foto gebruikt voor 'een publiciteitsstunt'. Hij wil excuses van de rapper en de belofte dat de albumcover wordt vervangen. "Ik wil weten waarom hij dit heeft gedaan. Dit schaadt mijn familie. Het is smakeloos."