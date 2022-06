Nee, Tom Cruise en Paris Hilton zijn niet aan het daten: onze landgenoot Chris Umé verbaast opnieuw met nieuwe TikTok

CelebritiesParis Hilton (41) is nog altijd gelukkig getrouwd met haar man Carter Reum. Maar even zorgde de realityster op TikTok voor verwarring. In haar laatste video lijkt het namelijk of ze op date gaat met Amerikaans acteur Tom Cruise. “Gaan de mensen echt geloven dat we een koppel zijn?”, vraagt Hilton zich in de video af. Maar de man in de video is niet Tom Cruise. Dit gaat om een deepfake-video gemaakt door de Belgische visual effects-artist Chris Umé en de Amerikaans acteur Miles Fisher. Een deepfake-video is een video die bewerkt of gemanipuleerd is via kunstmatige intelligentie.