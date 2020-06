Nee, ‘Familie’-actrice Mieke Bouve is niet getrouwd: “We kregen meer dan 300 gelukwensen” Redactie

05 juni 2020

08u54

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Mieke Bouve (58), bekend van o.a. ‘Thuis’ en ‘Familie’, kreeg op Facebook plots felicitaties voor haar huwelijk met Jaak Van de Velde (73). Dat schrijft Dag Allemaal.

“Ik ben al acht jaar gelukkig getrouwd met Jaak, maar heb daar destijds geen ruchtbaarheid aan gegeven”, zegt Mieke in Dag Allemaal. “Jaak ook niet, maar pas onlangs heeft hij z’n relatiestatus aangepast. Daarom dachten veel volgers dat we nu pas gehuwd waren. We kregen meer dan 300 berichten met gelukwensen. Vooral ‘Proficiat aan het jonge paar’ vond ik leuk.”

De actrice is tegenwoordig minder op televisie te zien, maar wel actief in de politiek. Sinds 2019 zetelt ze in de gemeenteraad van Gent.