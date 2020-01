Nederlandse zusjes schitteren op dansvloer bij Ellen DeGeneres LV

15 januari 2020

20u10 1 Showbizz Wanneer talkshowhost Ellen DeGeneres vindt dat iemand getalenteerd is, doet ze er alles aan om dat in de verf te zetten. Zo ook voor de Nederlandse zusjes Rosa, Yarah en Norah, die een indrukwekkende dansoptreden gaven tijdens ‘The Ellen Show’.

Rosa, Yarah en Norah mochten in 2019 al eens langskomen bij ‘The Ellen Show’, maar voor hun verjaardag besliste DeGeneres de drie zusjes nog eens terug te halen. Na hun geweldig dansoptreden nemen ze plaats in de zetel bij de talkshowhost. “Ellen, we kunnen je niet hard genoeg bedanken. We konden ons geen beter cadeau inbeelden dan hier te zijn”, vertellen ze. Ellen verrast de zussen ook met gloednieuwe smartphones, nadat die vertellen dat ze geen eigen toestel hebben en altijd die van hun ouders gebruiken om filmpjes te maken. “Zodat jullie de gsm van je ouders niet meer hoeven te stelen”, besluit DeGeneres.