Nederlandse zangeres Anouk lijkt volledig van de kaart bij 'De Wereld Draait Door' EVDB

17 februari 2018

11u00 0 Showbizz De Nederlandse zangeres verscheen in het programma 'De Wereld Draait Door' en lijkt daar volledig van de kaart te zijn. Kijkers denken dat ze stoned was, maar daar is nog geen commentaar op gekomen.

Anouk lijkt enorm in de war, doet wat rare uitspraken en vergeet welke vragen gesteld worden. Dat nadat ze kort geleden nog de Nederlanders een "idioot volk" noemde nadat The Voice-kandidate Kimberly naar huis gestemd werd. Als ze naar een reactie gevraagd wordt, lijkt ze enorm in de war.

Ook aan het begin van het fragment lijkt Anouk niet helemaal aanwezig. Zelf wil ze niet reageren op het gebeuren.