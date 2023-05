Nederlandse zanger Rob de Nijs mag het ziekenhuis verlaten

ShowbizzRob de Nijs (80) mag op woensdag 3 mei het ziekenhuis verlaten. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. De Nederlandse zanger belandde zo'n twee weken geleden in het ziekenhuis in ‘zorgelijke toestand’, nadat hij thuis ademhalingsproblemen had gekregen.

De tachtigjarige de Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, werd op donderdagavond 20 april opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. De artiest werd opgehaald met een ambulance nadat hij onwel was geworden voor de televisie. Zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter paste thuis in Bennekom eerst mond-op-mondbeademing toe. ‘s Avonds laat knapte de Nijs op en was hij bij kennis, maar later verslechterde zijn toestand weer, waarop zijn familie werd gevraagd naar hem toe te komen.

Intussen deelden op sociale media veel mensen foto’s van kaarsen die zij hebben aangestoken voor de Nijs, nadat zijn vrouw daarom vroeg, in lijn met zijn bekende liedje ‘Zet Een Kaars Voor Je Raam’. Vorige week berichtte Henriëtte dat haar man “uit de gevarenzone” was, maar nog wel even in het ziekenhuis moest blijven.

Parkinson

De Nijs nam vorig jaar na een carrière van ruim zes decennia afscheid als zanger. De artiest lijdt aan parkinson, een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd.

“Ik kan nu geen stap meer zetten”, zei de Nijs in november over zijn ziekte. “Het is niet anders, ik heb die ziekte en die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar weer ietsje beter. Daar kun je verdrietig van worden en dat zijn we vaak genoeg, maar je moet er ook niet al te veel bij stilstaan en in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan.”

KIJK. Allerlaatste optreden van Rob de Nijs in het Sportpaleis.

Lees ook: